Real Madrid - Benzema : Le Ballon d'Or ? « Une source de motivation »

Des statistiques dignes des plus grands

Irrésistible depuis désormais trois saisons, Karim Benzema se bonifie clairement avec le temps.. Encore décisif ce mardi en Ligue des champions avec le Real Madrid, il a distillé une passe décisive pour Vinicius Junior (56eme) avant de clore le feu d'artifice offensif en y allant de son but personnel en fin de rencontre pour le 0-5 final (90e+1). Une réalisation anecdotique d'après le principal intéressé qui préfère mettre en avant la victoire de la Maison Blanche ce mardi qui se replace en tête du groupe D, à égalité avec le Sheriff Tiraspol."Le plus important pour moi c'est la victoire parce que même si je n'avais pas marqué on aurait gagné 4-0 et j'ai fait un bon match. Après c'est sûr que ça fait toujours du bien de marquer et de me rapprocher des grands joueurs. Pour moi le plus important c'est de prendre du plaisir comme j'ai fait ce soir sur le terrain et à chaque fois si je peux marquer ou faire des passes décisives c'est du bonus" a confié l'avant-centre des Bleus au micro de beIN SPORTS. Pourtant, contrairement à son discours prônant la performance collective, ses prestations personnelles le placent au 1er rang des buteurs français en C1 grâce à ce 73eme but. Et. La légende Alfredo Di Stefano pointe un peu plus haut avec 308 buts et Raul Gonzalez, 2eme, avait pour sa part marqué à 323 reprises. Le record absolu est détenu par Cristiano Ronaldo et ses 451 réalisations.Lorsqu'il est interrogé à propos de l'attribution du prochain Ballon d'Or, le Madrilène esquisse un petit sourire sans toutefois avouer concrètement y songer sérieusement. "C'est surtout une source de motivation je dirais. Mais toujours avec le collectif qui va avec même si c'est un trophée individuel (...) En tout cas c'est une source de motivation, ça me pousse à faire de belles choses encore comme j'ai montré ce soir et m'entraîner encore dès demain" a-t-il confié. Pourtant, il n'a jamais été aussi proche de remporter cette distinction tant il a ébloui le monde du football cette année. Durant l'Euro qui s'est achevé en 8e de finale pour la France il a inscrit quatre buts tandis qu'avec le Real Madrid, il a brillé tout au long de la saison par sa participation au jeu et par ses belles statistiques. En Liga, il a trouvé le chemin des filets à 23 reprises et en Ligue des champions, il a battu les gardiens de but adverses six fois en dix apparitions. Et depuis le début de l'exercice actuel, son ratio est époustouflant avec neuf buts en huit matchs de championnat espagnol.