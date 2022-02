Real Madrid - Ancelotti : "Benzema ? Les sensations sont bonnes"

Le doute n'est pas encore totalement levé concernant la présence de Karim Benzema mardi soir pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG au Parc des Princes (21 heures). Toujours blessé, l'attaquant est forfait pour affronter Villarreal, samedi en Liga (16h15), mais l'espoir demeure de le voir face au club de la capitale. "Les sensations sont bonnes, il a de bonnes sensations. Nous verrons s'il s'entraînera dimanche ou lundi avec l'équipe. Les sentiments de tout le monde sont positifs, mais ce sera décidé dimanche ou lundi", a affirmé Carlo Ancelotti, ce vendredi en conférence de presse



Ancelotti espère voir Benzema et Neymar sur le terrain

Le plus important, c'est la santé du joueur. Le risque n'existe pas. S'il y a un risque, on ne va pas le prendre. Il faut bien évaluer, mais s'il joue mardi c'est parce qu'il n'y a pas de risque

☕ ¡Arrancamos la jornada con G⚽LAZ⚽S! pic.twitter.com/KAgESotG62

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2022

Pour rappel, le joueur souffre, selon Marca, d'une petite déchirure au biceps fémoral et n'a plus joué depuis le 23 janvier, contre Elche en Liga (2-2). Ancelotti a confirmé qu'il allait opter pour la plus grande prudence : "", a précisé le natif de Reggiolo. Aux yeux de l'entraîneur italien, la priorité est claire : d'abord Villarreal, il sera ensuite temps de penser à l'opposition face au PSG : "Le match le plus important est celui de demain. La Liga est très compétitive et je vais aligner la meilleure équipe possible. Ensuite, comme je l'ai dit, nous aurons le temps de nous reposer.





Leader du Championnat d'Espagne avec 6 points d'avance sur le FC Séville, le Real Madrid n'aura visiblement pas besoin de trop se motiver à l'entame de cette période plus qu'importante de la saison. "Ces joueurs, en raison de ce qu'ils ont accompli, ont déjà la motivation. Si ces joueurs ont gagné autant, c'est parce qu'ils sont capables de garder cette motivation", a estimé Ancelotti. Lors du match aller face à Villarreal en Liga, le club madrilène avait été tenu en échec par la formation d'Unai Emery (0-0) et devrait avoir à cœur de prendre sa revanche.



