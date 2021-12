PSG-Real Madrid et toujours Chelsea-Lille en huitièmes !

Real-PSG, sous le signe des retrouvailles



Le LOSC n’était pas verni

Les (bons) huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont connus. L’UEFA a procédé à un nouveau tirage de ce premier tour à élimination directe et, comme on pouvait s’y attendre, les cartes ont été rebattues. Sauf pour le LOSC. Les champions de France se coltinent une nouvelle fois Chelsea.Alors qu’ils se faisaient une joie de se rendre à Old Trafford, les Franciliens se voient donc opposés au plus titré des clubs européens.Ayant fini seconds de leur poule, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas trop le droit de pester. Il va falloir se retrousser les manches et aller sortir l’ogre espagnol.Ce duel entre le PSG et le Real Madrid sera alléchant à suivre, d’autant plus qu’il marquera les retrouvailles de Carlo Ancelotti à son ancien club. Il en est de même pour Keylor Navas, Achraf Hakimi et Sergio Ramos.L’attaquant français sera très certainement motivé pour briller lors de cette double confrontation.Tout comme Paris, Lille aura fort à faire pour atteindre les quarts. En tant que premiers du groupe, les Dogues pouvaient espérer tomber sur un adversaire à leur portée.Il y a deux ans, les Blues avaient d’ailleurs surclassé les Nordistes en phase de poule. Cela étant, l’équipe de Jocelyn Gourvennec se présentera à ce rendez-vous sans la moindre pression. Elle a déjà rempli son objectif et c’est la meilleure configuration possible pour tenter de réaliser un exploit.Dans les autres matches, on notera une belle opposition au programme entre l’Atlético et Manchester United. Les Matelassiers peuvent être soulagés, car ils évitent le Bayern Munich. Les champions d’Allemagne sont également contents de ne pas tomber sur la bande à Simeone et défier plutôt le RB Salzbourg. Pour la Juventus, le deuxième tirage est presque aussi clément que le premier. Au lieu du Sporting, les Bianconeri tombent sur Villarreal. Quant aux Lisboètes, ils vont devoir défier Manchester City.. Enfin, Benfica et l’Ajax vont en découdre dans un duel d’anciens champions d’Europe.RB Salzbourg vs BayernSporting CP vs Manchester cityBenfica vs AjaxChelsea vs LilleAtlético Madrid vs Manchester UnitedVillarreal vs JuventusPSG vs Real MadridInter vs Liverpool