PSG : Pochettino donne des nouvelles de Mbappé

Kylian Mbappé est d’attaque pour le choc de mardi soir entre le PSG et le Real Madrid en C1. Le Bondynois a été touché au pied lundi à l’entrainement, mais il y a eu plus de peur que de mal le concernant. Les examens médicaux qu’il a passés dans la foulée n’ont rien révélé de méchant et les nouvelles sur son état de santé ont été plutôt rassurantes ces dernières heures. Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe, l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match.

Pochettino a une confiance totale en Mbappé

« Il est bien. Sur le coup, il a crié de douleur. Il avait mal. Mais après, petit à petit, il s’est senti mieux. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après. Et j’espère qu’il pourra bien s’entrainer après la conférence de presse », a indiqué le coach argentin au sujet de sa star.

Mbappé est donc attendu pour guider une nouvelle fois Paris, mais « Poche » s’appuie aussi sur les autres leaders que compte l’équipe. Il sait que la qualification passera par une mobilisation générale et des efforts de chacun. « J'ai beaucoup de leaders sur le terrain comme Neymar l'a dit, tous les joueurs veulent jouer et gagner lors de ces matchs en mars, a souligné le coach parisien. J'ai confiance en mes joueurs, j'ai des joueurs de talent capables de faire la différence. On a de bonnes individualités, on a de grands joueurs qui peuvent créer et faire des différences ».

Enfin, et quand il lui a été demandé si Mbappé est susceptible d’être perturbé par les questions sur son avenir qui reviennent avec insistance, Pochettino a répondu : « Parfois on parle trop. Nous sommes tranquilles pour Kylian, c'est clair. Il est mature même s'il est jeune. Il veut jouer au foot et défendre les couleurs qu'il porte. Je ne doute pas de Kylian. Il ne changera pas sa façon de jouer à cause de ce qu'il se passe à l'extérieur ». Les Madrilènes sont prévenus.