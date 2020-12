Le coach parisien Thomas Tuchel a retenu 23 éléments pour le déplacement importantissime chez Manchester en Ligue des Champions mercredi soir. Le club francilien enregistre d'ailleurs plusieurs retours bienvenus au sein de son effectif. Au repos lors du nul décevant concédé face à Bordeaux en Ligue 1 samedi soir, Keylor Navas, Marquinhos et Layvin Kurzawa sont bien convoqués face aux Red Devils. Autre bonne nouvelle pour le champion de France, la présence de Thilo Kehrer, qui souffrait d'une pubalgie depuis le début du mois dernier et qui s'est remis de sa blessure de manière très rapide. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour le PSG à l'orée de ce choc. Mauro Icardi (adducteurs) et Pablo Sarabia (douleur musculaire) sont forfaits, idem pour Julian Draxler. l'international allemand a repris l'entraînement, mais a perdu la course contre la montre pour être présent à Manchester.

Les absents du PSG face à Manchester United :



Icardi (adducteurs), Sarabia (douleur musculaire), Draxler (reprise), Bernat (genou), Jesé, Kays Ruiz-Atil (choix du coach)