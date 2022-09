Soirée de gala mardi soir au Parc des Princes. Pour le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des champions (victoire 2-1 face à la Juventus), quelques mois après la douloureuse élimination en huitièmes de finale face au Real Madrid, les supporters avaient décidé de marquer le coup. A grand renfort de tifos bien sûr, mais aussi de multiples fumigènes et autres engins pyrotechniques. Et ce sont ces deux derniers éléments qui posent problème et qui pourraient couter cher au PSG et à ses fans.



Interdits par le règlement en vigueur, les fumigènes utilisés dans la tribune Auteuil n'auront sûrement pas échappé aux officiels de l'UEFA qui devraient se pencher très rapidement sur le sujet. Selon L’Équipe, ce sont "plusieurs dizaines d'objets pyrotechniques" qui auraient ainsi été recensés. Le média indique par ailleurs que le Collectif Ultras Paris (CUP) a également fait usage de "ce qui ressemblait à des feux d'artifice", ce qui pourrait pousser l'UEFA à décréter un huis clos pour la tribune concernée.

Huis clos possible



Ce huis clos pourrait être ferme ou simplement avec sursis. Dans le premier cas, il serait alors appliqué lors de l'une des deux prochaines sorties européennes des parisiens à domicile, contre le Benfica (le 11 octobre) ou le Maccabi Haïfa (le 25 octobre). Reste désormais à l'UEFA à statuer et à décider de l'éventuelle sanction qu'elle infligera au PSG.