PSG-Basaksehir : un t-shirt "No to racism" pour les joueurs et les arbitres

Arrêté mardi soir, suite à des propos racistes supposés d'un arbitre, le match de Ligue des Champions entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir reprendra ce mercredi soir (18h55) au Parc des Princes, à la 13e minute, moment de l'arrêt. Par le biais d'un communiqué, l'UEFA a donné des détails sur le protocole d'avant-match. Ainsi, les joueurs des deux équipes, une fois au stade, vont arborer un t-shirt avec l'inscription 'No to racism', avec le logo des deux clubs, il en sera de même pour les arbitres du match.



> Un match qui fera date <

Les deux camps dans le rond central