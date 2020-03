Tweets moqueurs du community manager, déclarations incisives des dirigeants, posts chambreurs d'Axel Witsel ou montage évocateur avec Erling Haaland en tête de proue : le Borussia Dortmund et sa communauté n'ont pas hésité à lâcher les chevaux entre les deux matches. Forts de leur succès à l'aller avec une prestation aboutie, les Borussen avaient de quoi fanfaronner. Et ils ne s'en sont pas privés.

La fanfaronnade de trop

Mais dans les rangs du Paris Saint-Germain, cette attitude à touché les joueurs dans l'orgueil. Une image personnifie la révolte parisienne : on y voit Neymar imiter la célébration désormais iconique du buteur Erling Haaland, avant d'être rejoint en fin de match par ses coéquipiers pour un petit rappel. D'autres joueurs comme Angel Di Maria ou Mauro Icardi ont laissé éclater verbalement leur colère du soir, conditionnement mental inhérent à des footballeurs de très haut niveau.

Après le match, Presnel Kimpembe a livré une explication qui s'apparente à un mot d'ordre. « Ils ont perdu leur humilité, parce qu’après leur victoire à eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le co1mpte Instagram officiel du club. On l’a tous vu et on a gardé ça dans un coin de nos têtes », a souligné le champion du monde dans des propos relayés par la chaine officielle du club. Même son de cloche pour son compère de défense Thilo Kehrer, sur Sky, lequel rappelle « quelques provocations de l’autre côté ». « On peut discuter de la nécessité ou non de faire ça, mais il s’agit d’émotions, et cela ne sert à rien de les cacher. »