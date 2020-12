Paris, le seul club français à avoir battu MU chez lui

Au 20eme siècle

La première confrontation d'un club français face à Manchester United est pour Saint-Etienne, éliminé dès les seizièmes de finale retour de la Coupe des Coupes en 1977, à l'issue d'une défaite 2-0 à Old Trafford (1-1 à l'aller). Il faudra ensuite attendre près de quinze ans et l'aventure de Montpellier, toujours en Coupe des Coupes, stoppée cette fois en quarts de finale. Mais c'est à la Mosson que le MHSC tombe, 0-2 au retour, après un bon 1-1 à l'aller.



En 1998, en quarts de finale de la Ligue des Champions, Monaco reste le seul français à avoir éliminé MU sur une confrontation directe. Au sortir d'un 0-0 à Louis-II, David Trezeguet ouvre rapidement le score d'une frappe surpuissante, puis l'ASM tient son nul 1-1 jusqu'au bout. Enfin, lors de la première phase en 1999, les Red Devils se jouent de l'OM (2-1).





Années 2000

Lors de la même édition, mais à l'occasion de la deuxième phase, Manchester United écarte Bordeaux (2-0). Le millésime 2001-2002 sera couronné d'autant de réussite, avec un 1-0 contre Lille en première phase puis un 5-1 face à Nantes pour le compte de la deuxième phase. En 2004, les hommes de Sir Alex Ferguson se jouent de Lyon (2-1), toujours en poules.



L'année suivante, ils sont accrochés par Lille (0-0), qu'ils éliminent la saison d'après en huitièmes de finale (1-0 lors des deux matchs, le retour à Manchester). Le LOSC et l'OL sont les deux adversaires favoris de la décennie pour MU, qui élimine Lyon, encore en huitièmes de finale, en 2008 (1-0 à Old Trafford, après le 1-1 de l'aller).





Années 2010

L'assurance de qualification face à un club français se poursuit ensuite face à l'OM pour Manchester United, à nouveau en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec un succès 2-1 au retour à Old Trafford après un 0-0 à l'aller. Plus près de nous, en 2017, les Mancuniens ne laissent aucune chance à Saint-Etienne en seizièmes de finale de Ligue Europa, avec un succès 3-0 dès le match aller (puis encore une victoire 0-1 au retour) et un triplé de Zlatan Ibrahimovic.



En 2019, le Paris Saint-Germain devient le premier club hexagonal de l'histoire à s'imposer sur le terrain de Manchester United (0-2), en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, mais à quel prix... Les souvenirs du match retour (1-3) et de l'élimination sont encore très douloureux pour tous les supporters parisiens.







Bilan : 10 victoires (71%), 3 nuls (21%), 1 défaite (7%) - 23 buts marqués, 8 encaissés.