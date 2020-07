OL : La Ligue des champions, Aulas y croit

Et si l'Olympique Lyonnais se qualifiait pour la prochaine Ligue des Champions en remportant l'édition actuelle ? Le club rhodanien a remporté son huitième de finale aller face à la Juventus Turin, et le président de l'OL voit ses hommes aller au bout comme il l'a confié au micro de RMC. « Est-ce que je pense qu’on peut gagner la Ligue des champions ? Je n’y crois pas. Mais je sais que le foot est fait de très belles histoires, de mômes qui sortent du quartier et qui réussissent à devenir internationaux et à jouer dans de très grands clubs parce que l’OL leur a donné leur chance. Si on doit la gagner dans les années qui viennent, il faut tout mettre cette année parce qu’il reste très peu de matchs'', considère Aulas.

"Jamais eu autant de chances de la gagner"

Le cacique lyonnais estime que c'est le moment ou jamais pour son club de réussir un exploit continental. "Le fait que ce soit à huis clos, le fait d’avoir gagné le premier match contre la Juve et le fait qu’on soit dans un dispositif sur un match sec sans aller-retour, fait qu’Il faut être pragmatique. Si on doit rêver, il faut qu’on rêve tous ensemble. Pendant la bataille pour faire reprendre le championnat, j’étais persuadé qu’on allait reprendre. Il faut se mettre aujourd’hui dans l’idée de pouvoir faire un truc, ça permettrait de compenser la déception immense concernant l’arrêt du championnat ». L'édition 2019-2020 de la C1, suspendue mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus, se terminera par un tournoi réunissant huit clubs en août prochain. Le tirage au sort de ce tournoi inédit sera organisé vendredi par l'UEFA à Nyon.