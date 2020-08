"On est en bonne posture pour faire le boulot, a poursuivi l'attaquant néerlandais. J'ai une certaine expérience, je connais la qualité de la Juve. Mais je crois en notre équipe. On doit répéter ce qu'on a fait à l'aller (...) À mon âge, à 26 ans, je suis plus expérimenté. Les choses parlent d'elles-mêmes. J'essaye d'aider l'équipe à mieux jouer. Et je le fais plutôt bien, je suis heureux de mes équipiers. Je peux apprendre d'eux et eux de moi. »

Le capitaine de l'OL a enfin confié qu'il avait discuté de cette seconde manche avec Matthijs de Ligt, qui sera dans le camp d'en face. "Lors du confinement, on s'est vus une fois aux Pays-Bas. On s'est aussi dit qu'on allait bientôt se revoir... C'est sa première année, il a fait du super boulot. Il s'est comporté en homme et il est devenu un champion. Demain (vendredi), on ne sera pas amis mais ça fait partie du jeu. Et je suis heureux de le voir".