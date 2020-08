La dernière fois que Lorenzo Insigne a été vu sur un terrain, c'était à la 84eme minute du dernier match de la saison de Serie A. Touché à l'adducteur, il avait les larmes aux yeux au moment de céder sa place à Elif Elmas. Plus que manquer la fin de l'ultime match du championnat d'Italie, le capitaine du Napoli savait qu'il risquait d'abandonner ses coéquipiers pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions à Barcelone. Toujours en course après le match nul de l'aller, le club italien compte beaucoup sur lui. Sur le terrain comme en dehors, l'ailier est le leader de l'équipe entraînée par Gennaro Gattuso. Même s'il est toujours incertain, sa présence dans le groupe qui a voyagé en Catalogne apporte un vrai plus.

Lorenzo Insigne retrouve des couleurs avec Gattuso



Entre la reprise du championnat et cette blessure contre la Lazio, l'attaquant a été impliqué sur quatre buts. Il a aussi pu soulever une deuxième Coupe d'Italie. Comme lors du précédent sacre en 2014, il a joué un rôle important avec trois réalisations. Le symbole d'un joueur et d'un club qui sont de retour dans le droit chemin après la crise de l'automne et la mutinerie de certains cadres. Aligné sur le côté gauche de l'attaque qu'il affectionne tant, le joueur de 29 ans pèse de nouveau sur le jeu napolitain. Il fait partie de ces cadres relancés par Gennaro Gattuso. Le trident offensif azzurri qui compte toujours sur Insigne, souvent sur Milik et parfois sur Callejon, Mertens ou Politano monte en puissance et nourrit des ambitions légitimes au moment de croiser un FC Barcelone en crise. Il pourrait finalement être remodelé et réduire les chances de qualification du 7eme de la Serie A, mais Lorenzo Insigne ne restera pas impuissant.



Insigne, Napolitain depuis sa plus tendre enfance



Même s'il ne foule pas la pelouse du Camp Nou, le natif de Frattamaggiore va pouvoir apporter un vrai plus dans le vestiaire napolitain. Enfant du club, il a passé sa vie au pied du Vésuve et se retrouve toujours en première ligne pour défendre les couleurs de son équipe. Critiqué durant les crises, il est à nouveau adulé depuis que les hommes de Gennaro Gattuso enchaînent les résultats. Dix ans après la signature de son premier contrat pro avec les Partenopei, l'international italien a tout connu dans le vestiaire calabrais. Edinson Cavani ou Marek Hamsik sont partis, mais lui est toujours là.

Malgré ce statut de cadre plus éreintant à Naples que partout ailleurs, il a toujours fait le boulot. Son dévouement l'a notamment poussé à jouer à tous les postes du secteur offensif. Maintenant, toute une ville passionnée compte sur lui. Lorenzo Insigne lui a toujours rendu en ne se cachant jamais dans les grands matchs, il a marqué contre la Juve cette saison ou face à Paris et Liverpool l'an passé. Peut-être absent pour le match le plus important de l'année de son club de toujours, il sera là pour pousser ses partenaires à l'exploit. Et s'assurer que ses larmes en championnat provoquent des sourires en Ligue des Champions.