Nagelsmann : "Le PSG avec Mbappé est meilleur"

Il a failli tout renverser. Entrée en jeu à la 57e minute, Kylian Mbappé a réalisé une prestation de haute volée pour son retour de blessure. Le natif de Bondy a même failli inscrire le but de l’égalisation pour le PSG. De bon augure avant le match retour à l’Allianz Arena qui sera décisif pour des Parisiens vaincus à domicile (0-1). En conférence de presse d’après match, Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern Munich, a évoqué l’apport presque fatal de l’international français du club de la capitale.

“Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d'atmosphère dans le stade, ça a réveillé les autres joueurs. On a dû mettre plus de pression, défendre plus également. Par deux fois, on ne l'a pas très bien fait, mais heureusement il y a eu des hors-jeu” indique le technicien âgé de 35 ans. “Pas inquiet mais le PSG avec Mbappé est meilleur. Je ne vais pas tout vous dire sur le match retour, mais on va analyser ça. Je crois qu'on aura de bonnes idées et nous savons qu'on peut leur faire mal” lance Julian Nagelsmann, déjà les yeux rivés sur le match retour, le 8 mars prochain.