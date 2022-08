Monaco : Les joueurs réveillés en pleine nuit par des feux d'artifice à Eindhoven

Cette nuit les joueurs monégasques ont été réveillés à 04h du matin devant leur hôtel, par plusieurs ultras du PSV😳🙄 #PSVASM pic.twitter.com/r2vdBelYE6

— AlexM🇲🇨 (@AlexisMrl98) August 9, 2022

Les faits ont été remontés à l'UEFA

Un gros vacarme en guise de réveil pour les joueurs de l'AS Monaco. Arrivés à Eindhoven lundi, à la veille de leur 3ème tour préliminaire retour de la Ligue des Champions qui se disputera ce mardi soir (20h30), les Monégasques ont vu leur sommeil être perturbé par de multiples déflagrations générées par les feux d’artifice tirés par les Ultras du PSV Eindhoven, comme le rapporte Nice-Matin. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par les Young Ultras Eindhoven, on peut notamment observer queavec un smiley clin d’œil.Face à l'ampleur de ce dérangement impromptu, le club princier n'a évidemment pas rigolé etAprès le nul de l’aller obtenu à Louis II (1-1), l’AS Monaco devra, sur le terrain, afficher une belle solidarité afin de se qualifier pour les ultimes barrages de la reine des compétitions européennes et défier possiblement le vainqueur de l'opposition entre les Glasgow Rangers et l’Union-Saint-Gilloise (succès 2-0 du club belge à l'aller). Cet incident nocturne entamera-t-il la volonté de Monaco de se qualifier ? Les premiers éléments de réponses sont attendus, au plus tôt, vers 20h30.