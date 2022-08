Monaco et Nice évitent les gros morceaux en Europe

#UECL : L'#OGCNice affrontera le vainqueur de Maccabi Tel Aviv - Aris Salonique en barrages de Conference League.



Match retour le 25 aout à l'#AllianzRiviera. pic.twitter.com/FaQuldgk3T

— OGC Nice (@ogcnice) August 2, 2022

Nice esquive le Villarreal d'Emery

L'AS Monaco est fixée sur son possible futur en Ligue des Champions. Alors que la formation entraînée par Philippe Clément affrontera ce mardi soir le PSV Eindhoven lors du troisième tour de qualification (20 heures), l’UEFA a effectué le tirage au sort des barrages suivants.(16-17 août pour l'aller, 23-24 pour le retour). Si élimination il devait y avoir face aux joueurs de Ruud van Nistelrooy, alors les Monégasques seront intégrés à la phase de groupe de la Ligue Europa.Le Nice de Lucien Favre, lui, peut déjà cocher les dates des 18 et 25 août sur son calendrier. 5ème la saison dernière sous la direction de Christophe Galtier,. Plutôt une bonne nouvelle sur le papier étant donné que le club azuréen n'était pas une tête de série lors de ce tirage des barrages de la Ligue Europa Conférence. Le Villarreal d'Unai Emery aurait pu, dans le pire des cas, être l'adversaire de Nice lors du troisième tour préliminaire. Finalement, le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions affrontera le Hajduk Split ou Vitória. La Ligue Europa n'a pas réservé de grosse affiche lors du tirage mais les clubs français n'étaient pas concernés étant donné que Nantes et le Stade Rennais sont directement qualifiés pour la phase de groupe de la compétition européenne.