Monaco : Clément très motivé avant de défier le PSV

Disasi veut se racheter après l'élimination contre le Chakhtior

. Mardi soir, sur la pelouse de Louis-II, la formation entraînée par Philippe Clément affrontera le PSV Eindhoven lors du troisième tour de qualification aller à la Ligue des Champions (20 heures). Après une préparation estivale compliquée, et notamment deux défaites consécutives face à Porto (2-1) puis Southampton (3-1), le club princier s'avance avec une grande motivation avant ce défi important.Évoquant les incertitudes autour des participations de Benoît Badiashile (touché au pied) et Sofiane Diop (en phase de reprise), le technicien belge a été impressionné par la victoire des joueurs de Ruud van Nistelrooy, lors de la Supercoupe des Pays-Bas remportée avec la manière contre l'Ajax Amsterdam, samedi à la Johan Cruijff Arena (3-5). "Les joueurs du PSV ont montré les qualités qu'on leur connaît : une grande force offensive, un grand collectif, avec des joueurs d'expérience., a clamé Clément en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe.Sans porter de jugement sur la version coach de l'ancien buteur de Manchester United (150 buts en 219 matchs), le technicien de l'AS Monaco a expliqué s'attendre à une belle opposition. "Son équipe a une structure qui est claire : attaquer pour gagner des matchs. Sa meilleure force, c'est la transition et le jeu au sol", a-t-il prévenu. Présent aux côtés de Clément, Axel Disasi a mis en avant le désir de rachat des troupes monégasques, un an après l'élimination face au Chakhtior Donetsk, la saison dernière (0-1 ; 2-2). "On sait ce que l'on a loupé la saison dernière., a affirmé le joueur.