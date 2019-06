Messi, Ronaldo et deux Français dans l’équipe de la saison

Les deux internationaux français Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele, mais aussi Sadio Mané et Lucas Moura, figurent dans cet effectif de 20 joueurs, emmenés par les Reds Alisson, Virgil van Dijk ou Trent Alexander-Arnold, les prodiges de l’Ajax Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et David Neres ainsi que les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’équipe de la saison: Alisson (Liverpool), Ter Stegen (Barça) – Van Dijk (Liverpool), De Ligt (Ajax), Vertonghen (Tottenham), Alexander-Arnold (Liverpool), Robertson (Liverpool) – Sissoko (Tottenham), Ziyech (Ajax), De Bruyne (Man City), De Jong (Ajax), Ndombele (OL), Wijnaldum (Liverpool) - Neres (Ajax), Sterling (Man City), Messi (Barça), Tadic (Ajax), Mané (Liverpool), Ronaldo (Juventus), Lucas (Tottenham).