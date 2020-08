« Mbappé va essayer de jouer contre l’Atalanta »

Plus qu’une dizaine de jours et le PSG retrouvera la compétition continentale avec une opposition face à l’Atalanta en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un choc que les champions de France risquent de disputer sans leur buteur français, Kylian Mbappé. Ce dernier est en délicatesse avec une cheville et son retour n’est pas programmé avant au moins deux semaines. Pour autant, l’espoir de le voir sur le terrain au Portugal n’est pas totalement nul. L’international tricolore ne cesse de montrer des signes encourageants ces derniers jours et qui laissent croire en un come-back à la compétition plus tôt que prévu.

Vendredi, lors de la finale de la Coupe de la Ligue disputée par son équipe contre l’OL, Mbappé était dans les tribunes du Stade de France. On l’a vu de bonne humeur, et surtout descendant les marches sans le moindre gêne. Après la partie, il est aussi descendu sur la pelouse pour féliciter ses partenaires. Vu la nature de la blessure qu’il a contractée, cette initiative n'est pas sans signification. Pour rappel, mercredi dernier au Camp des Loges, il est apparu pour la première fois sans béquilles.

« Mbappé travaille tous les jours pour être prêt »

L’optimisme qu’il y a au sujet d’une présence surprise de Mbappé face à Bergame a aussi été conforté par les propos tenus par Ander Herrera en conférence de presse. « On est optimistes par rapport à Kylian. On a vu qu'il peut marcher tranquillement. Il est très professionnel, il est jeune. Il veut vraiment jouer et on peut être très tranquille. Il travaille tous les jours, matin et après-midi. Mais si ce n'est pas possible qu'il joue, on a aussi d'autres solutions. Kylian est très important et je suis sûr qu'il va essayer de jouer », a déclaré le milieu espagnol. Même si la prudence reste de mise, il parait donc évident que l’ancien Monégasque est engagé dans une course contre la montre pour être de la partie lors de la reprise européenne de son équipe.