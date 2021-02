Mbappé, source de motivation pour Haaland !

Mardi soir au Camp Nou, Kylian Mbappé a inscrit un triplé dans le cadre d'une performance de haute volée réalisée par le PSG contre le Barça (1-4). Mercredi soir, Erling Haaland a répondu au champion du monde 2018 avec une autorité impressionnante, marquant un doublé et offrant une passe décisive - en une mi-temps - lors du succès du Borussia Dortmund, vainqueur contre le FC Séville (2-3). Son équipe est donc elle aussi dans une situation favorable afin de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une compétition dont le jeune attaquant de Dortmund - 20 ans - est le meilleur buteur, avec 8 buts marqués en 5 rencontres. Son style de jeu est cynique, à tel point qu'il parvient à transmettre une grande sensation de sécurité dans la finition - à l'image de son second but face au club andalou.

Le triplé de Mbappé a motivé Haaland

Haaland says Mbappe's hat-trick gave him the boost he needed 😂 pic.twitter.com/u72pjtGY6F

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) February 17, 2021





Obnubilé par le but, le natif de Leeds devrait encore offrir quelques soirées très agitées dans la Ligue des Champions que ce soit cette saison - si Dortmund parvient à poursuivre sa route - ou lors des prochaines. Mentalement, Haaland semble habité par une voracité spéciale, un désir permanent de faire la différence. Éliminé lors du huitième de finale contre le PSG la saison passée, Haaland a expliqué après le match à Séville avoir vu la performance réalisée par Mbappé : "Ce soir je veux dire merci à Mbappé parce que quand je l'ai vu marquer trois buts hier, c'était une motivation supplémentaire, un coup de pouce pour moi", a-t-il affirmé en zone mixte. En 45 minutes, mercredi soir à Séville, il a offert une réponse qui laisse présager d'un duel permanent à distance entre les deux stars.