Marquinhos : "Madrid arrive avec plus de confiance"

Qui du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid prendra une première option sur la qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions ? Réponse mardi soir avec le huitième de finale aller qui va opposer Parisiens et Madrilènes (21h). Capitaine des Rouge et Bleu, Marquinhos sera bien évidemment de la partie et à deux jours de l'évènement, il a répondu à une question sur la supériorité supposée du PSG.



Lors d'un long entretien accordé à l'émission Téléfoot, le défenseur brésilien a donc dû dire s'il estimait que son club était "plus fort" que le Real. Et après de longues secondes d'hésitation, il a finalement tranché : "Je vais dire non. Même si on a des grands noms, des joueurs qui ont été champions et qui ont de l'expérience, je pense que Madrid arrive avec plus de confiance, avec de meilleures performances."



Une analyse cash de la situation pour le joueur parisien qui estime donc que la spirale actuelle du Real Madrid donne l'avantage aux Merengues. Pour autant, il veut croire aux chances du Paris Saint-Germain : "Tout est possible dans des matchs comme ça." Ce jugement est peut-être aussi un moyen d'enlever un peu de pression à son équipe que certains voit justement favorite, surtout si Madrid venait à se présenter avec un Karim Benzema diminué physiquement.