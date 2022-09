Marquinhos, l’avertissement à la Juventus

Le début de saison du Paris Saint-Germain est pour l'heure parfait. Les hommes de Christophe Galtier enchaînent les victoires comme les perles d'un beau collier et ont déjà inscrit vingt-quatre buts en seulement six matchs de championnat, pour quatre encaissés. De quoi engranger toujours plus de confiance alors que se profile le début de la compétition qui fait depuis toujours rêver les propriétaires du club : la Ligue des champions. Ce mardi, le PSG reçoit la Juventus (21h) et Marquinhos est déjà tourné vers l'évènement.

Au sortir du succès aisé de son équipe samedi soir sur la pelouse du FC Nantes (0-3, 6e journée de Ligue 1), le capitaine parisien a affiché son ambition. "On est prêt. C'était la meilleure des préparations. On a fait des très bons matchs, on a gagné, on a fait des 'clean sheets'. On sait qu'en Ligue des champions il y a toujours un contexte différent. Ce sont des matchs à part. La bonne préparation était là, maintenant il va falloir assurer sur les matchs de Ligue des champions et faire un super match à la maison pour gagner."

Enchaînement de matchs

Paris s'apprête donc à disputer son premier match européen de la saison mardi soir au Parc des Princes, avant d'enchaîner le 14 septembre prochain avec un déplacement sur le terrain du Maccabi Haifa. Le 5 octobre, il devra en découdre avec le Benfica au Portugal. Le tout entrecoupé de matchs de Ligue 1. Marquinhos et le PSG se disent prêts. Ils vont désormais devoir le confirmer.