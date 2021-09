Cristiano Ronaldo a réitéré son désir d'entrer dans l'histoire avec Manchester United après avoir marqué dans les arrêts de jeu pour permettre aux Red Devils de battre Villarreal (2-1) en Ligue des Champions, mercredi. Paco Alcacer avait donné à Villarreal une avance méritée à Old Trafford, avant qu'une volée stupéfiante d'Alex Telles ne précède le but de la victoire de Ronaldo à la 95e minute.

Ronaldo veut entrer dans l'histoire de Manchester United

Et Ronaldo, qui a dépassé son ancien coéquipier du Real Madrid, Iker Casillas, pour devenir le détenteur absolu d'apparitions en Ligue des Champions lors de son 178e match, a exprimé sa joie d'être de retour à Manchester. "Tout est ouvert et nous pensons que nous pouvons passer [le groupe]", a déclaré le quintuple Ballon d'Or - qui a remporté la Ligue des Champions avec United en 2008 - à BT Sport. "C'est pourquoi je suis revenu parce que ce club me manque, j'ai écrit l'histoire ici et je veux le refaire".