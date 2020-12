Manchester United : Avec Cavani titulaire contre le PSG ?

Mercredi soir à Old Trafford, pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-2021, Edinson Cavani risque d'être traversé par de nombreux sentiments, qu'il soit titulaire ou non, face au PSG. Meilleur buteur de l'histoire du club francilien (200 réalisations), l'attaquant a passé sept saisons sous le maillot du PSG (2013-2020), et il pourrait bien y être confronté, mais en tant qu'adversaire.



L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de son état d'esprit, ce mardi en conférence de presse, avant ce match important dans le groupe H. "Il est prêt à jouer et bien sûr que c'est particulier pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club dont il est le meilleur buteur, cela va le toucher mentalement. Le connaissant, cela va lui donner de l'énergie. Il est tellement professionnel. Il va travailler sur son état d'esprit aujourd'hui (mardi) pour être prêt pour le match", a-t-il assuré.

Manchester United vise la victoire Suite à la polémique engendrée par un commentaire de Cavani sur les réseaux sociaux, jugé comme raciste, Cavani a eu du soutien. "Il a appris une leçon, cela aurait pu l'affecter mais il devra laisser cela de côté quand le match va commencer. La Fédération (FA) lui a demandé des explications et nous allons le soutenir", a prévenu Solskjaer.



Leader du groupe avec 9 points, Manchester United n'a besoin que d'un nul face au PSG (second, 6 points) afin d'assurer sa qualification en huitième de finale de la compétition, avant un dernier match face à Leipzig, le 8 décembre prochain. Le technicien a lui avoué vouloir terminer le travail. "Plus vite vous pouvez vous qualifier, mieux c'est. Avec une victoire, nous gagnons le groupe, c'est notre intention. Notre état d'esprit est de gagner ce match."