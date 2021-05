Manchester City : Son coup-franc contre le PSG, les forces des Cityzens... Les confessions de Mahrez

Road to the Final 🤲🏼 the most important is now #elhamdulillah ☝🏼 pic.twitter.com/xpMKu1iwBO

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 4, 2021

« Si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe »

En quelques jours, Riyad Mahrez a frappé très, très fort. Auteur d'un but sur coup-franc lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG au Parc des Princes (1-2) le 28 avril,« Quand la faute a été sifflée, avant-même qu'on récupère le ballon, j'ai dit à Kevin (De Bruyne) : "Je le prends." Il était d'accord, puis (Ilkay) Gündogan nous a rejoints. On a regardé comment le mur s'est positionné et je leur ai dit : "Je me vois bien le contourner par le côté (gauche)." Ensuite je me concentre. Mais au moment de tirer, je me loupe complètement.Et là je vois qu'un petit trou s'est formé dans le mur parisien et que la balle est passée exactement à cet endroit... On a eu beaucoup de chance. (...) On est une équipe composée de "top players" qui peuvent faire la différence. Il n'y a pas une grande star qui serait au-dessus des autres. Et comme on enchaîne les victoires et les clean-sheets, on sent que c'est difficile de nous arrêter.», a notamment reconnu l'ailier droit de Manchester City.« Pep (Guardiola) nous a vraiment imprégnés de cette agressivité à la perte de balle. Pour être un joueur de très, très haut niveau, il faut faire ce genre d'efforts.Après quand tu es (Cristiano) Ronaldo, (Lionel) Messi, Neymar ou Mbappé, et que tu as des qualités tellement extraordinaires, peut-être tu peux faire abstraction de certaines tâches défensives, a par la suite confié Mahrez, dans un entretien à L'Equipe.(...) J'ai vu Neymar beaucoup défendre, Mbappé aussi au match aller... Je pense qu'on a été un peu meilleurs que les Parisiens dans l'ensemble. On ne s'est pas qualifiés simplement parce que deux joueurs auraient moins défendu. » Après la Coupe de la Ligue anglaise, et alors que la Premier League tend les bras aux Cityzens,contre Chelsea, l'équipe de son ami N'Golo Kanté.