Manchester City : Mahrez valorise la force collective de l'équipe

Le Manchester City de Pep Guardiola est encensé notamment en raison de son jeu très structuré, parfois mécanisé à l’extrême dans les circuits de passes. De fait, la présence d'un joueur capable de faire une véritable différence manque, de façon ponctuelle - sauf, peut-être, la présence de Kevin De Bruyne dans un certain registre. En bref, Manchester City ne possède pas de Neymar, de Kylian Mbappé, dans son effectif. Ce mardi en conférence de presse, Ryad Mahrez n'a pas manqué de souligner la force collective de l'équipe, avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face au PSG, mercredi sur la pelouse du Parc des Princes (21 heures).

"On est là pour gagner"

"J'ai toujours dit qu'à Manchester City, tous les joueurs sont de grande qualité. Nous n'avons pas de grandes stars comme Messi ou Ronaldo mais tout le monde peut jouer, faire la différence. Manchester City est une équipe très compétitive", a affirmé l'attaquant des Citizens. Il n'a pas l'intention, comme son entraîneur, de voir le leader de Premier League modifier son visage face au PSG. "On arrive en bonne forme dans la dernière partie de saison. On va toujours jouer notre jeu, avec beaucoup de personnalité et montrer qu'on est là pour gagner. On n'est pas là pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions, on est là pour montrer qu'on doit jouer pour gagner", a-t-il indiqué, précisant que le club de la capitale était "une superbe équipe."