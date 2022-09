Guardiola : "Il a un instinct naturel pour marquer des buts"

Il est décidément insatiable. Erling Haaland a encore marqué avec Manchester City, 2 fois lors de la victoire des Citizens à Séville mardi soir (0-4). Totalisant 12 buts en 8 matchs avec sa nouvelle équipe, il n'a pas raté ses débuts européens sous la direction de Pep Guardiola et en a profité pour briser (encore) un record de buts. En effet,

A titre comparatif, il a fallu 42 rencontres en C1 à Lionel Messi et Kylian Mbappé afin d'atteindre le cap des 25 buts, tandis que Cristiano Ronaldo a mis 63 matchs pour le faire. De quoi donner une idée plus précise encore du talent d'Haaland. Par ailleurs, celui qui a été acheté pour 60 millions d'euros par City est également devenu le 4ème joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de sa première apparition pour 3 équipes différentes (Salzbourg, Borussia Dortmund et Manchester City), après Fernando Morientes, Javier Saviola et Zlatan Ibrahimovic.

Forcément, Pep Guardiola n'a pu qu'apprécier en conférence de presse d'après-match. "Les chiffres parlent pour lui, on a toujours la sensation qu'il pourrait marquer encore plus de buts. Il y a eu une frappe de l'extérieur de la surface, il était là. Un centre, il était là. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Il l'a dans ses gènes, il a un instinct naturel pour marquer des buts. Il est toujours là au bon moment, c'est sa grande vertu", a-t-il valorisé concernant son buteur numéro un. Et arme principale dans la possible conquête d'une Ligue des Champions qui se refuse au natif de Santpedor depuis 2011.