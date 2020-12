Mais où s’arrêtera Haaland ?

En Ligue des Champions

En Bundesliga

Erling Haaland est le premier joueur de moins de 20 ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matchs de Ligue des Champions. C'était aussi le seul à avoir inscrit six buts en trois rencontres de C1, puis dix buts en sept matchs (le précédent record, après sept matchs, était de sept buts) et douze buts en dix matchs (précédent record à neuf buts pour Simone Inzaghi, Sadio Mané et Harry Kane).Désormais, il est aussi le plus jeune et le plus rapide à avoir inscrit un total de seize buts, en seulement douze matchs. Il fait mieux que Kylian Mbappé, qui avait atteint les quinze buts à 20 ans et dix mois, contre 20 ans et quatre mois pour Erling Haaland après son doublé la semaine dernière lors de la victoire contre Bruges (3-0).



Au 21eme siècle, Erling Haaland détient le meilleur ratio entre ses titularisations en championnat et ses buts marqués : 1,28, avec 23 buts et 18 titularisations. Lionel Messi, à 448 buts et 439 titularisations, est le seul autre à être au dessus de 1 (1,02) - pour les joueurs à au moins quinze titularisations dans un des cinq grands championnats. Au sortir de ses 28 buts en 22 matchs avec Salzbourg, il a enchaîné avec seize buts en 18 matchs sous le maillot de Dortmund, puis 17 buts en treize matchs depuis le début de cette saison.



Le Norvégien est aussi le seul joueur de l'histoire de Bundesliga à avoir inscrit trois buts pour son premier match en entrant en jeu, ainsi qu'à avoir marqué à chacun de ses sept premiers tirs cadrés. Personne n'avait marqué non plus cinq buts en deux matchs (59 minutes, un but toutes les douze minutes) puis neuf buts en six matchs... Il y a dix jours, il est devenu le plus jeune auteur d'un quadruplé, ce qui l'a porté à 23 buts en 22 matchs, soit mieux qu'Uwe Seeler et ses 20 buts en 22 sorties en 1963-64.

Quoi d'autre ?

Difficile d'anticiper les autres records potentiellement atteignables par Erling Haaland, puisqu'ils le sont tous ! Notamment en précocité... En 2015, Cristiano Ronaldo a bouclé une phase de poules de Ligue des Champions à onze buts. Erling Haaland a terminé à huit buts la saison dernière avec Salzbourg, il en est à six réalisations en quatre rencontres avec Dortmund...Pourquoi pas un autre type de record dans un avenir proche, à savoir celui du transfert le plus onéreux de l'histoire devant les 222 millions d'euros de Neymar ? Enfin, Erling Haaland a malheureusement peu le loisir de s'illustrer avec sa sélection norvégienne, qui sera malheureusement absente de l'Euro 2021. Mais ce sera pour lui, là aussi, un challenge permanent et exaltant tout au long de sa carrière.

