Macron opposé à la réforme de la Ligue des champions

La réforme de la Ligue des champions, qui pourrait devenir une ligue semi-fermée à l’horizon 2024, n’est pas non plus du goût d’Emmanuel Macron. Comme Noël La Graët et Didier Deschamps, le président de la République est opposé à ce projet. "Il faut défendre le modèle qui est le nôtre et je pense que ce n’est pas une bonne idée de sacrifier la fiabilité de notre modèle aux bénéfices de quelques-uns au niveau européen, a déclaré mardi à Clairefontaine le chef de l’Etat, cité par RMC Sport. On a souvent dénoncé ces dernières années le fait qu’il y ait beaucoup d’argent dans le football, notamment masculin, et on a su défendre les clubs. Je suis donc au côté de Noël Le Graët pour défendre le modèle français et éviter le pire."