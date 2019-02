Lyon : Aouar, les ratés du "diesel"

Mercredi soir face au Barça (0-0), Houssem Aouar disputait, de son propre aveu, "le match le plus important de (sa) carrière". Un match qui a bien failli se transformer en cauchemar pour le jeune milieu de terrain lyonnais, dès les toutes premières minutes. Une perte de balle coupable, enchaînée avec une faute sur Lionel Messi qui lui a logiquement valu un carton jaune (3e), a ainsi d’emblée plombé sa soirée, même s’il a bien réagi dans la foulée en mettant le portier catalan à contribution sur une frappe (5e).

Positionné à la récupération, aux côtés d’un Tanguy Ndombele un (tout petit) peu plus en vue, l’international Espoir est ensuite apparu bien discret, se concentrant principalement sur les tâches défensives, et notamment sur la surveillance de Messi.

"Il est un peu en jogging"

Une prestation, globalement décevante, qui confirme le diagnostic du conseiller du président de l’OL. "Il est un peu moins bien cette saison, a ainsi déclaré Bernard Lacombe pour Ouest-France à la veille de la rencontre. Il a une bonne vision, de la percussion, c’est un bon joueur, mais il est un peu diesel. Il est un peu en jogging, là. Il doit avoir des changements de rythmes…"

Avant le derby face aux Verts, Bruno Genesio avait également évoqué la méforme du joueur de 20 ans. "On veut toujours trop noircir les choses. Il a besoin de rythme et de volume pour être performant. Il monte en puissance. Je n’ai pas d’inquiétude le concernant", confiait ainsi Bruno Genesio, qui attend tout de même plus de celui qui s’était révélé la saison dernière (32 matches en Ligue 1, pour 6 buts et 5 passes décisives).