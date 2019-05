Liverpool-Origi: "Difficile à décrire avec des mots..."

C'est une scène surréaliste : Anfield, chauffé à blanc, qui scande forcément comme un seul homme le nom de... Divock Origi ! L'ancien Lillois n'avait jamais marqué en Ligue des champions avant cette demi-finale retour renversante face au Barça (4-0, aller : 0-3) et voilà que l'international belge inscrit un doublé contre les Catalans, synonyme de qualification pour la finale au Wanda Metropolitano de Madrid, le 1er juin prochain. Et pourtant, Origi trouvait le moyen de se montrer serein à l'issue de ce match d'anthologie...

"C'était une soirée incroyable", admettait au micro de RMC Sport la doublure, titularisée en pointe en raison des absences des stars Mohamed Salah et Roberto Firmino. Les raisons de cet exploit ? "Déjà, on sait qu'on a une super équipe, de très bons joueurs et on mélange ça avec la mentalité, on se bat sur chaque ballon et ça fait quelque chose d'incroyable ! On sait aussi que venir à Anfield, c'est dur... Surtout une soirée comme ça. On l'a fait ! Maintenant, on peut profiter tous ensemble. (...) C'est spécial, c'est spécial, c'est difficile à décrire avec des mots..."