"Défensivement, Liverpool était choquant"

La légende de Liverpool, Robbie Fowler, a déploré l'attitude de Trent Alexander-Arnold lors de la lourde défaite de mercredi soir Naples. Pour l’ex-idole de Kop, l’international anglais est celui qui a livré la copie la plus pâle sur le plan défensif.Les Reds ont été battus 4-1 pour leur premier match de groupe en Ligue des champions. La nonchalance de plusieurs éléments cadres de cette formation avait été criante durant cette partie. Et Alexander-Arnold a cristallisé l’essentiel des critiques extérieures à la suite de cette déconvenue."Ce que je dirais, c'est que vous ne pouvez pas remettre en question le désir de cette équipe au cours des dernières années, mais vous pouvez le faire sur ce match, a indiqué Fowler à la presse anglaise. Nous savons à quel point Naples est bon et ils ont été brillants, mais Liverpool a été si pauvre. Joe Gomez sera critiqué [pour sa performance en première mi-temps] mais regardez le manque d'envie de Trent. On ne peut pas le critiquer sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, on peut le critiquer parce qu'il ne montre pas la même envie de revenir que d'aller de l'avant. Liverpool était choquant défensivement."