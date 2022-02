Il n'y a pas eu d'exploit ce mardi du côté de Stamford Bridge. Opposé à Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Lille a logiquement été battu par les hommes de Thomas Tuchel (2-0). Même s'ils n'ont pas démérité, les Dogues n'ont rien pu faire face à des Blues parfaitement organisés et diablement efficaces offensivement. Côté lillois, certains choix de Jocelyn Gourvennec ont intrigué Vahid Halilhodzic.



Celui qui a entraîné le LOSC de 1998 à 2002 a d'abord noté que la bataille du milieu de terrain avait été perdue par l'actuel stratège lillois. "Cette bataille, il l'a perdue car l'explosivité et la vivacité des joueurs de Chelsea, avec ou sans ballon, étaient bien supérieures", a souligné Halilhodzic dans les colonnes de L’Équipe.

"Tout est possible"

Mais "coach Vahid" note surtout un problème sur le positionnement d'Amadou Onana. "Pour moi, il ne peut pas jouer si haut. Jouer dos au but, cela ne correspond pas à ses qualités. Je le préfère plus bas, avec le jeu face à lui." Et visiblement, ce n'est pas le seul reproche que le natif de Jablanica a à faire à son successeur. Il aurait par exemple "préféré voir (Sanches) dans l'axe, derrière l'attaquant", plutôt qu'à droite.



Pour autant, Vahid Halilhodzic veut croire en un exploit au retour : "Pourquoi pas. C'est difficile de gagner 3-0 contre Chelsea, mais s'ils gagnent par deux buts d'écart...peut-être aux tirs au but. Tout est possible."