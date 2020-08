Ligue des Champions : un record d'audience pour PSG-Bayern Munich

Meilleure audience de l'année en prime-time

Le PSG n'a pas été sacré lors de la première finale de Ligue des Champions de son histoire, perdue face au Bayern Munich (1-0) à Lisbonne, dimanche soir. La rencontre s'est déroulée dans un contexte particulier étant donné la crise sanitaire (à huis clos). Cependant, devant les écrans, les téléspectateurs ont su répondre présents sur TF1., institut spécialisé dans la mesure des audiences.Ce nombre important représente 46,2 % de part d'audience. C'est la meilleure audience de l'année en prime-time. RMC Sport, qui a également diffusé la finale, n'a pas encore communiqué les chiffres d'audience. La dernière finale jouée par un club français, qui mettait aux prises l'AS Monaco au FC Porto en 2004 (défaite 0-3), avait su rassembler 11 millions de téléspectateurs et 44% de part d'audience, toujours sur TF1.Il faut remonter à 1991 afin de trouver une audience encore plus conséquente, c'était lors de la finale entre l'OM et l'Étoile Rouge de Belgrade (0-0, 3-5 aux t.a.b.). 17,5 millions de personnes étaient présentes devant la télévision (69,8% de part d'audience).Lors du sacre de l’Équipe de France en Russie, pour la Coupe du monde 2018, entre la Croatie et les Bleus, le match avait été suivi par 19,3 millions de téléspectateurs (82% de part d'audience) sur TF1.