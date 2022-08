Ligue des Champions : Un potentiel duel Monaco - Rangers en barrages

L'ASM doit d'abord valider son ticket pour ce tour en disposant du PSV Eindhoven au 3e tour de qualification, ce mardi (aller) et le 9 août (retour). En parallèle, l'Union Saint-Gilloise, club belge auteur d'une saison surprise l'an passé, et les Rangers, finalistes de la dernière Ligue Europa, s'affrontent également pour décrocher un ticket pour les barrages, prévus les 16-17 et 23-24 août. En barrages, Monaco ou le PSV recevront lors du match retour face aux Ecossais ou aux Belges.

Les Monégasques avaient été cruellement éliminés en barrages la saison dernière, après prolongation contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Les champions du Danemark et de Turquie (Copenhague et Trabzonspor), seuls champions nationaux à intégrer la compétition à ce stade des barrages, ont eu la malchance de tomber l'un contre l'autre lors de ce tirage au sort.