PSG - Man City



Malgré son exploit d'avoir éliminé le Bayern, difficile de considérer le Paris Saint-Germain comme le nouveau favori de la Ligue des Champions, puisqu'il serait déjà bien présomptueux de lui accorder ce statut face aux Citizens. C'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à Neymar et ses coéquipiers, afin de maintenir éloignée une certaine forme de pression. Manchester City n'a pas été d'une domination absolue face à Dortmund, profitant avant tout des erreurs allemandes (surtout au retour).



Le dernier souvenir récent entre les deux clubs est encore assez vif dans l'esprit des supporters parisiens. En 2016, c'est le fameux 3-5-2 tenté par Laurent Blanc qui avait - en partie - conduit à la perte du PSG à l'Etihad Stadium (1-0 sur un but de De Bruyne, après un 2-2 à l'aller au Parc). Avant le Final Eight de l'an dernier, puis bien sûr cette saison, c'était le dernier quart de finale du PSG en Ligue des Champions. C'était encore Manuel Pellegrini sur le banc mancunien... En Ligue Europa, en 2008, les deux équipes s'étaient aussi séparées sur un 0-0 en Angleterre (un match unique en poule).

3 - Paris s’est qualifié pour le dernier carré de la C1 pour la 3e fois après 1995 et 2020 – seul Monaco a fait mieux parmi les clubs français dans l’histoire de la compétition (4 fois). Costaud. pic.twitter.com/6O6ab0JcTT

— OptaJean (@OptaJean) April 13, 2021

Real Madrid - Chelsea



Comme une lettre à la poste. Histoire de se donner des handicaps, les Madrilènes tentent désormais leur chance en quarts de finale de Ligue des Champions sans Sergio Ramos ni Raphaël Varane... Résultat, un seul but encaissé en deux matchs face à Liverpool pour la charnière de fortune Eder Militao - Nacho. En face, il est indéniable que Chelsea a bénéficié du meilleur tirage possible avec Porto, ce qui n'a pas empêché les Blues de se faire quelques frayeurs mardi (victoire 0-2 à l'aller, défaite 0-1 au retour).



Les joueurs de Thomas Tuchel, qui ont tout de même éliminé l'Atlético en huitièmes, défieront donc un deuxième club madrilène et n'auront pas grand-chose à perdre, si ce n'est de ne pas faire le poids face à un test de ce genre. Détail qui ne manquera pas de nous mobiliser en France : c'est la première fois que Karim Benzema et Olivier Giroud s'affronteront. Enfin, le seul historique entre le Real et Chelsea remonte à... 1971 et une finale de Coupe des Coupes, remportée par les Londoniens (1-1, puis 2-1 en appui).