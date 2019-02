Ligue des Champions : Tottenham reconnu à sa juste valeur ?

La route est tracée. Et malgré les nombreuses embûches, les absences de renforts, un stade toujours pas prêt et les blessures de Kane ou Alli, rien ne semble pouvoir freiner la progression de Tottenham. Le Borussia Dortmund, arrivé avec le plein de confiance, l’a appris à ses dépens, mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, avec notamment deux buts encaissés dans les dix dernières minutes (3-0). Cela fait quatre succès de rang, toutes compétitions confondues, sans le duo Harry Kane-Dele Alli.

"C’est bien parce que l’attente pour les supporters qui viennent voir Tottenham n’est pas seulement la victoire mais aussi de voir une performance comme la dream team de Cruyff ou le Milan de Sacchi. On se sent fier quand les gens attendent ça de nos performances, mais parfois on est sous-estimés. On joue bien mieux que ce que pensent certains mais on ne peut pas lutter contre la perception des gens", a expliqué Mauricio Pochettino à Sky Sports.

Tottenham est pourtant solidement installé parmi les équipes de tête de Premier League depuis plusieurs saisons et les approches incessantes à son égard ou pour certains cadres confirment que l’Europe du football ne s’y trompe guère.

L’entraîneur argentin est fier du travail effectué et il ne s’en cache pas: "L’équipe se bat, elle obtient des résultats et je suis fier de ça. Mes joueurs sont des héros et quoiqu’il arrive, ils méritent un crédit total. Ce qu’ils font cette saison est incroyable".

Un propos que beaucoup confirment. Et, assurément, personne ne prend plus les Spurs à la légère depuis bien longtemps.