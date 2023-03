Il va falloir attendre encore au moins une année supplémentaire pour que le PSG puisse remporter la Ligue des Champions. Hier, les Parisiens ont manqué d'efficacité à l’Allianz Arena pour parvenir à renverser le Bayern Munich (2-0, 3-0 score cumulé), déjà vainqueur au match aller. Éliminé en 8ème de finale, le club de la capitale va devoir se reconcentrer sur le championnat. Quelques heures après la rencontre, Sergio Ramos a pris la parole sur son compte Twitter. L’international espagnol a déjà les yeux rivés sur la prochaine édition de la Ligue des Champions.

"Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau de la Ligue des champions. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons !", a indiqué l'ancien joueur du Real Madrid.