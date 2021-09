Ligue des Champions : Ronaldo et la C1, une grande histoire

Un retour remarqué ! 12 ans, 3 mois et 15 jours après son dernier match avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a donc rejoué avec les Red Devils samedi contre Newcastle, dans le cadre de la 4e journée de Premier League. Titularisé par son nouvel entraîneur, mais également ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, il a signé un doublé lors de cette victoire (4-1), dans un stade d’Old Trafford où on n’avait d’yeux que pour lui.



Et mardi soir, il devrait retrouver la Ligue des champions avec MU, lui dont le dernier match dans la compétition sous les couleurs du club anglais s’était conclu par une défaite en finale de l’édition 2009 face au FC Barcelone de Lionel Messi à Rome (0-2). Un an auparavant, il remportait la C1 pour la première fois, grâce à un succès aux tirs au but contre Chelsea à Moscou (1-1, 6-5 t.a.b.), où il avait d’abord ouvert le score avant de manquer son penalty. Ce qui n’avait donc pas eu de conséquences.

Des records en pagaille ! Depuis, il a remporté le trophée quatre fois avec le Real Madrid, en 2014, en 2016, en 2017 et en 2018, et il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 134 réalisations au compteur. 134 réalisations qui se décomposent ainsi : 15 avec Manchester United, 105 avec le Real Madrid et 14 avec la Juventus. Il est également le meilleur passeur de l’histoire de la C1 (42), et il détient aussi les records de buts sur une saison de LDC (17), des coups francs inscrits (13), des matchs consécutifs en marquant (11), ou encore des triplés (8).



Une énorme expérience pour le joueur de 36 ans, dont les Red Devils n’auront peut-être besoin mardi (18h45) sur la pelouse des Young Boys de Berne. Car Solskjaer a laissé entendre qu’il pourrait le faire souffler, trois jours après un grand retour éprouvant. "Il n'est pas impossible que je me passe de lui. Il a 36 ans. Mason Greenwood a 19 ans et c'est la même chose pour lui. Je dois gérer son temps de jeu comme je dois gérer le temps de jeu d'un joueur de 36 ans. Après, Cristiano prend tellement soin de lui, je sais qu'il récupère rapidement et qu'il a eu une présaison. Mais bien sûr, il est important qu'on ait tout le monde en jambes, et il est important que lui soit en jambes et qu'il ait 90 minutes pour l'être", a ainsi déclaré le technicien norvégien.