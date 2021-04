Ligue des Champions - PSG-Bayern, un exploit de plus pour le foot français

OM: La volée de Waddle abat le grand Milan

OM-AC Milan (1-1, 1-0) - C1 1991, quarts de finale

Marseille fait face à l'équipe invincible du moment, l'AC Milan double champion d'Europe en titre. Mais après un solide nul à Milan, marqué par un but de Jean-Pierre Papin, la volée de Chris Waddle illumine le stade Vélodrome. Le score reste 1-0 pour tous les supporters marseillais, même si les Milanais avaient été sanctionnés pour avoir quitté le terrain avant la fin du match et officiellement battus (3-0) sur tapis vert.

OM: La tête de Boli, à jamais le premier

OM-Milan 1-0 - C1 1993, finale

Celle-là est pour l'éternité. Deux ans plus tard, l'Olympique de Marseille mate encore le géant "rossonero", en finale cette fois, à Munich, d'une inoubliable tête de Basile Boli sur un corner d'Abedi Pelé. Milan domine, Fabien Barthez arrête tout, et Didier Deschamps peut enfin brandir la première Coupe aux grandes oreilles du football français.

PSG: Guérin terrasse le Barça de Cruyff

PSG-FC Barcelone (1-1, 2-1) - C1 1995, quarts de finale

Premier coup de tonnerre du PSG dans le ciel européen: l'élimination du grand FC Barcelone entraîné par Johan Cruyff. Après le bon nul de l'aller, les hommes de Luis Fernandez confirment dans un Parc des Princes volcanique. L'image reste celle de la frappe de mule de Vincent Guérin, à un quart d'heure de la fin, pour donner l'avantage au PSG, et de sa joie extatique.

Bordeaux: Le grand soir de Dugarry

Bordeaux-AC Milan (0-2, 3-0) - C3 1996, quarts de finale

A la lutte pour le maintien en Championnat, battu 2-0 à l'aller, Bordeaux n'a a priori aucune chance contre l'AC Milan de Fabio Capello. Mais un doublé de Christophe Dugarry, dont une somptueuse volée, sur deux passes décisives de Zinédine Zidane, offrent l'exploit aux Girondins.

Monaco renverse les "Galactiques"

Monaco-Real Madrid (2-4, 3-1) - C1 2004, quarts de finale

La plus grande soirée du stade Louis-II et les premiers exploits de Didier Deschamps entraîneur. Quand Raul ouvre le score au match retour, Monaco semble éliminé. Mais c'était le grand jour de Ludovic Giuly, qui signe un doublé, et élimine le Real Madrid des "Galactiques" Zidane, Ronaldo et Luis Figo.

Lyon s'offre le grand Real

Real Madrid-Lyon (0-1, 1-1) - C1 2010, huitièmes de finale

C'est le premier grand exploit européen de l'OL, 46 ans après la demi-finale de Coupe des coupes contre le Sporting Portugal. Lyon sort le Real aux deux Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo et Kaka, grâce à une frappe de 25 mètres de Jean II Makoun à l'aller, et une égalisation de Miralem Pjanic dans le dernier quart d'heure au retour.

Lyon, premier tombeur de la Juve

Juventus-Lyon (0-1, 2-1) - C1 2020, huitièmes de finale

L'OL de Rudi Garcia devient le premier club français à éliminer la Juventus Turin en confrontations directes en dix tentatives! C'est Lucas Tousart qui signe la victoire de l'aller, et Memphis Depay, sur penalty, qui renforce l'avantage au match retour avant une résistance admirable de toute l'équipe. Le doublé de Cristiano Ronaldo ne suffit pas.

Paris terrasse le tenant munichois

Paris SG-Bayern Munich (3-2, 0-1) - C1 2021, quarts de finale

L'exploit sous la neige, puis la souffrance pour rêver d'un printemps radieux: vainqueur 3-2 à Munich au bout d'un match dantesque, le PSG tient bon au match retour malgré les déferlantes offensives du Bayern et une tête de l'ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting (1-0) qui place longtemps son adversaire à un but de la qualification. Au bout de l'abnégation, Paris élimine les Bavarois, tenants du titre, pour se venger de la finale 2020 perdue face au "Rekordmeister (1-0).



