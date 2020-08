Ligue des champions : Pour Manolas, Naples est capable d'arrêter Messi

L'ancien défenseur de l'AS Roma, Kostas Manolas, était sur le terrain lorsque les Giallorossi ont éliminé le Barça de la Ligue des champions en 2017-18 (une victoire 3-0 de la Roma après une défaite 4-1 à l'aller), et il a révélé que Francesco Totti l'avait encouragé à tenter d'éliminer de nouveau les Blaugrana, samedi au Camp Nou en huitième de finale retour de la compétition (aller 1-1).

"J'ai rencontré Totti et il m'a dit: 'Courage Kostas, réessaye', a déclaré Manolas à La Repubblica. Naples ne doit pas avoir peur du talent de Messi Et l'ancien défenseur pense qu'il est possible de stopper Lionel Messi, auteur de 25 buts en Liga cette saison et dépositaire du jeu du Barça. "Vous arrêtez Messi en équipe, sans craindre son talent. À mon avis, il est le meilleur au monde. Pour sa qualité et son intelligence footballistique", a estimé Manolas, qui s'est déjà mesuré au natif de Rosario par le passé dans la compétition.

L'entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, avait plaisanté il y a quelques jours au sujet de La Pulga : "Je peux seulement marquer Messi dans mes rêves. Ou si je fais un match Naples-Barcelone sur la PlayStation de mon fils." Naples, comme le Barça, a quelques soucis de blessure avant le match et Manolas espère voir Lorenzo Insigne revenir à temps pour se mesurer aux joueurs dirigés par Quique Setien. "La pression est sur eux. J'espère qu'Insigne sera là. Je vais bien, la douleur dans mes côtes est passée", a clarifié le central du club italien.