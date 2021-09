Ligue des champions : Paris tombe enfin City

Enfin ! Incapable de battre Manchester City en cinq affrontements, le PSG s’est offert son tout premier succès contre le champion d’Angleterre mardi soir au Parc des Princes (2-0). Après un premier duel qui s’était conclu par un match nul en phase de groupes de la Coupe de l’UEFA 2008-2009 (0-0), les Cityzens avaient éliminé les Parisiens en quarts de finale de la Ligue des champions 2015-2016 (2-2, 0-1), puis, au printemps dernier, en demi-finales de la prestigieuse compétition européenne (1-2, 0-2).



Il a donc fallu attendre ce sixième match entre les deux clubs, et un choc de la deuxième journée des poules pour voir les joueurs de la capitale l’emporter, même s’ils auront beaucoup souffert pour s’imposer. Omniprésent et décidément indispensable, Idrissa Gueye, logiquement élu homme du match, a d’abord ouvert le score d’une puissante frappe en lucarne (8e), avant que Lionel Messi n’ouvre son compteur parisien sur un but encore plus somptueux à l’entame du dernier quart d’heure (74e).

Pochettino : "Bien de savoir gagner de cette manière aussi"



City a eu le ballon (54% de possession) et aura beaucoup plus tiré au but (18 tirs à 6, 7 tirs cadrés contre 3), mais les Parisiens ont su faire le dos rond et pu compter sur un Gianluigi Donnarumma infranchissable pour son baptême du feu en Ligue des champions, quand il n’était pas sauvé par sa barre transversale ou par le pied ou la tête d’un de ses coéquipiers. "Je suis content, parce que l'équipe a su maîtriser les phases de jeu où elle était sous pression", a ensuite déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse.



"Nous aimons avoir la possession et dominer, mais Manchester City a des automatismes et travaille depuis des années sous la main de Pep. Je ne suis pas satisfait de cela parce que j'aime tenir plus le ballon, mais dans une équipe en construction comme la nôtre, qui cherche des automatismes, c'est bien de savoir gagner de cette manière aussi", a poursuivi l’entraîneur argentin. Avec quatre points au compteur, le PSG s’est emparé de la tête du groupe à égalité avec les surprenants Brugeois, vainqueurs 2-1 à Leipzig, futur adversaire des vice-champions de France.

Pochettino : "Les joueurs méritent cette victoire":