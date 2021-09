C’était le « Paris Saint-Gueyemain » ! / Ligue des Champions (phase de poules)

« Quel homme... MAIS QUEL HOMME », tweete ce mardi soir le Paris Saint-Germain à propos d'Idrissa Gana Gueye. Être désigné homme du match d'une rencontre qui a vu un certain Lionel Messi ouvrir son compteur sous le maillot parisien en dit long sur la performance majuscule réussie par l'international sénégalais face à Manchester City (2-0), lors de cette deuxième journée des poules de Ligue des Champions.



Quel homme...MAIS QUEL HOMME 🤩

Le 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 ne pouvait être que lui !#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/04PDBIDx7w

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

Car le milieu de terrain ne s'est pas contenté de marquer le premier but des siens en trouvant, avec beaucoup d'à-propos, la lucarne d'Ederson. Formidable à la récupération, juste dans ses orientations, le Lion de la Teranga a aussi incarné mieux que nul autre la solidarité parisienne, avec de nombreux retours en zone défensive pour soulager un Nuno Mendes en difficulté. Un don de soi qui aurait pu valoir aux Citizens d'être réduit à dix, si De Bruyne avait pris plus qu'un jaune sur la terrible semelle infligée en fin de première période à l'ancien d'Everton.



4 - @IGanaGueye a marqué 4 buts lors de ses 6 derniers matches avec Paris toutes compétitions confondues, c’est déjà un de plus que lors de ses 78 premiers matches avec le club de la capitale. Déchaîné. #𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/gRNBJymlAx

— OptaJean (@OptaJean) September 28, 2021

Sorti sous l'ovation du public parisien, Idrissa Gana Gueye enchaîne les "masterclasses" ces derniers temps (ses stats en témoignent), mais ne se départit jamais de la modestie non feinte qui est la sienne. « Oui, on a subi mais ce n’était pas très compliqué parce qu’il n’y avait pas beaucoup de rythme en face. Ils essayaient de passer de gauche à droite, mais comme nous étions en place, c’était simple pour nous de défendre », a réagi l'ancien pensionnaire de Diambars au micro de RMC Sport. Son but ? « Ce n’était pas fait exprès. » Et l'état de sa jambe, malmenée par les crampons de Kevin De Bruyne ? « Plus de peur que de mal, on est solide. » On ne saurait mieux dire.