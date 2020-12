Ligue des Champions : Nouveau record de précocité pour Moukoko

1 – Aged 16 years and 18 days @BlackYellow’s Yousouffa #Moukoko becomes the youngest player to ever appear in the @ChampionsLeague – Moukoko beats Celestine Babayaro’s old record by 67 days. Prospect. #UCL #ZenitBVB pic.twitter.com/F6KCL5dbdY

— OptaFranz (@OptaFranz) December 8, 2020

L’ascension fulgurante de Moukoko

Le record de Celestine Babayaro, vieux de 26 ans, est tombé. L’ancien footballeur nigérian n’est désormais plus le plus jeune joueur à avoir pris part à un match de Ligue des Champions.Lucien Favre l'a lancé à la 58eme minute à la place de Felix Passlack. A seulement 16 ans et 18 jours, il établit donc une nouvelle marque de précocité et celle-ci risque de durer beaucoup plus longtemps que la précédente.A noter que dans le top 5 des joueurs les plus jeunes ayant disputé la reine des compétitions continentales, il y a un Français. La saison dernière, Rayan Cherki avait participé à la rencontre Zénith - Lyon à 16 ans et 102 jours.Moukoko a intégré l’équipe première du Borussia cette saison.Sa promotion avec l’équipe A du BVB est tout sauf prématurée, au vu des statistiques qu’il affichait avec les équipes jeunes du club. Il a inscrit 47 buts en 25 rencontres avec les U19, après avoir mis 90 pions en 56 apparitions avec les U17. Alors qu'ils étaient déjà hantés par Erling Haaland, les futurs adversaires de Dortmund n'ont qu'à bien se tenir.