Ligue des Champions - MU-PSG, Verratti a rayonné

"C'est quand il n'est pas là que l'on se rend compte de son utilité." La phrase, signée Didier Deschamps à l’évocation d'Olivier Giroud lors de la dernière Coupe du monde, pourrait aussi, parfois, convenir à Marco Verratti. Touché à la cheville gauche le 19 janvier dernier face à Guingamp, le milieu de terrain italien, sur le flanc les quatre matches suivants et notamment lors de la première défaite en Ligue 1 des champions de France, à Lyon (2-1), a effectué son retour samedi contre Bordeaux, disputant 58 minutes avant d’être remplacé, en prévision du choc entre Manchester United et le PSG.

Et mardi soir, le "Petit Hibou", cette fois sorti à un quart d’heure de la fin, a rayonné à Old Trafford, où le PSG s’est imposé 2-0 en 8e de finale aller de la Ligue des champions. "Marco a manqué de temps de jeu ces dernières semaines. Mais, comme c'est nécessaire dans ce genre de matches, il était prêt. Et il a tout donné pour l'équipe. Je pense qu'il n'était pas à 100%, mais même sans l'être, c'est un joueur très important pour nous. C'est pour ça que je suis très content pour lui aujourd'hui", a ensuite apprécié son coéquipier Julian Draxler.

1 - Marco Verratti 🇮🇹 v Manchester United hier soir :



87 ballons touchés - record du match



75 passes / 39 dans la moitié adverse - 1er



93.3% de passes réussies



4 fautes subies - 1er



Survol 🦉.#MUNPSG pic.twitter.com/oZOh7tNQLu — OptaJean (@OptaJean) February 13, 2019

Au niveau statistique, le natif de Pescara, qui a provoqué de nombreuses fautes grâce à ses dribbles déroutants et n’eut de cesse de casser les lignes, a tout simplement survolé la rencontre. C’est lui qui a touché le plus de ballons (87), et réalisé 39 de ses 75 passes dans le camp mancunien, pour un taux de réussite de près de 94%. Le duo qu’il forme dans l’entrejeu avec Marquinhos, lui aussi excellent mardi soir, est tout simplement "superbe" et même "incroyable", a ensuite apprécié Thomas Tuchel. Un entraîneur parisien qui sait que son équipe aura bien besoin de ce Verratti-là, définitivement indispensable quand il évolue à un tel niveau, et qui est le principal créateur du PSG en l’absence de Neymar.

