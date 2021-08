Ligue des Champions : Monaco cède en prolongation

Un Monaco mal payé



Plusieurs balles de KO gaspillées



L’AS Monaco ne retrouvera pas la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison.Un scénario des plus cruels alors que les Monégasques avaient fait le plus dur en renversant le score de l’aller avant la mi-temps avec deux buts inscrits.L’ASM maitrisait son sujet jusqu’au milieu du second acte où un relâchement collectif a débouché sur la réduction du score adverse signée Marlos (74). A 1-2, et vu que la règle des buts à l’extérieur n’existe plus, il y a donc eu prolongation. Dans cette demi-heure additionnelle, il n’y a rien eu de notable à signaler jusqu’au geste malheureux de Ruben Aguilar.. Un vrai coup de butoir dont il était impossible de se remettre.Pour percer le verrou adverse, chose qu’elle n’avait pas su faire à Louis II, l’ASM s’en est remise à Wissam Ben Yedder. Décevant lors des premiers matches de championnat, l’international tricolore a retrouvé son efficacité devant les buts. Mais ponctuellement seulement.WBY a fait mouche dès la 18minute, concrétisant la bonne entame de match de son équipe. Après un tir repoussé de Vollard, il s’est montré opportuniste en reprenant en force et avec succès. A peine vingt minutes plus tard, il assurait déjà le doublé. Cette fois, c’est en cueillant au second poteau un service de Caio Henrique.Tout en sortant les siens d’un mauvais pas,. A trois reprises, il a eu la possibilité de plier le match en ajoutant un troisième. Mais, par excès de gourmandise et absence de justesse, il a manqué à sa tâche. Andrei Pyatov, le gardien adverse, l’a à chaque fois neutralisé. D’abord en détournant ses deux lobs (46et 65), puis en repoussant son tir croisé à la 94eL’ancien toulousain n’a pas été le seul monégasque à vendanger aux avant-postes. A 1-0, Benoit Badiashile a trouvé le poteau sur une belle volée (38). Et en seconde période, Volland a vu son tir contré à la 67, avant de s’emmêler les pinceaux à un mètre du but à la 90. Enfin, on peut aussi signaler un pénalty non sifflé après une faute sur Golovin (73).et c’est pourquoi elle cale aux portes de l’épreuve reine. Le Shakhtar, de son côté, poursuit sa route, non sans remercier la bonne fortune.