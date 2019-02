Ligue des Champions : Marquinhos, le cauchemar d’Old Trafford

C’est le genre de prestation qui peut changer le cours d’une carrière. Mardi soir au Théâtre des Rêves, Marquinhos a fait vivre un cauchemar à Manchester United. Le défenseur central de métier s’est révélé être un milieu masterclass. Une sangsue capable de répéter inlassablement les mêmes efforts pendant 90 minutes. Un piston très à l’aise dans son rôle de passerelle entre le milieu et l’attaque. Marquinhos a parfaitement joué son rôle. Quand il a fallu jouer au pompier de service, « Marqui » était là. Quand il a fallu poser le pied sur le ballon, il était là aussi. Une partition récitée à merveille et unanimement saluée par l’ensemble des acteurs : son coach, ses coéquipiers et surtout le grand public. « Marquinhos a bien joué avec ou sans ballon, a analysé Julian Draxler après la rencontre. Même s’il préfère peut-être jouer défenseur, je pense que ce poste est aussi bien pour lui. Il travaille toujours pour l’équipe. »

Capable de donner de la voix quand il le faut, Marquinhos, comme à son habitude, n’a pas souhaité se mettre en valeur outre-mesure : « On savait que les coups de pied arrêtés auraient leur importance. Il fallait en profiter lorsqu'on en aurait et c'est ce qu'a fait Kim (Kimpembe). Bravo à lui ! On est tous très content pour lui. Le coach a eu son importance aussi. C'est un coach qui nous donne des stratégies. Il analyse beaucoup l'adversaire, ses points forts et ses points faibles. » Pourtant, personne ne lui en aurait voulu tant il aura éteint Paul Pogba. Dès les premières minutes de la rencontre, Marquinhos a donné le ton en ne lâchant pas d’une semelle l’international français. Résultat, Manchester United ne s’est procuré aucune occasion franche.

Le capitaine Thiago Silva n’a pas oublié de souligner la prestation monstrueuse de son coéquipier et compatriote : « "Marqui" a fait un match incroyable. Il a très bien joué face à Pogba, même si c'était difficile. Si on regarde le match, ça ressemble à de l'individuel, mais ce n'est pas le cas. » Alors que l’arrivée d’un milieu défensif a monopolisé les débats lors du dernier Mercato hivernal, la prestation de Marquinhos à Old Trafford a levé quelques doutes et rassurer son coach. D’autant plus que son association avec Marco Verratti semble fonctionner à merveille. Et même si tout n’est pas encore acquis, le "Marqui" a fait hier son entrée dans la cour des grands...