En 180 minutes face à la Juventus Turin, Lyon n'aura cadré que trois frappes. Deux d'entre-elles ont terminé au fond. C'est peu mais cela a été suffisant pour éliminer le champion d'Italie et rallier le Final 8 de la Ligue des Champions. Cette efficacité maximale est venue récompenser un collectif lyonnais courageux. Les hommes de Rudi Garcia ont tout donné pour conserver l'avance du match aller. Sur la pelouse du Juventus Stadium, ils ont accepté de souffrir. Dès les premiers instants, ils ont abandonné la possession à des Turinois volontaires. Une tactique osée qui a rapidement été légitimée par le seul tir cadré lyonnais de la soirée, le penalty transformé par Memphis Depay.



Dans la foulée de l'ouverture du score, Rudi Garcia a demandé à ses hommes de résister aux assauts piémontais pendant cinq minutes. Les vagues qui arrivaient allaient être plus violente que prévues. Mais elles ont été endiguées par le courage de Maxence Caqueret au pressing, l'abnégation de Marcelo sur sa ligne et le talent d'Anthony Lopes dans le but. Dans tous les aspects du secteur défensif, les efforts ont été faits, le dépassement de fonction élevé. Le plan n'était pas de faire le jeu, mais de faire déjouer l'adversaire. Et à ce petit jeu là, les partenaires de Jason Denayer ont donné une leçon à une Vieille Dame habituellement experte en la matière.

Les Lyonnais ont joué avec les limites du réglement



Cristiano Ronaldo a peut-être marqué un doublé, mais il a globalement été contenu par une défense rhodanienne prête à tout pour l'arrêter. En Ligue des Champions cette saison, aucune équipe n'avait reçu autant de cartons jaunes que les Lyonnais ce vendredi soir. Avec sept avertissements, ils ont battu un record. Mais ils ont surtout joué avec les règles. Les compteurs de cartons jaunes remis à zéro à l'issue de ce match, aucun joueur de l'OL ne s'exposait à une future suspension.



Pour stopper des contre-attaques comme Marçal à la 88eme, ou pour hacher le rythme du match à l'image d'Anthony Lopes à la 76eme, les Lyonnais n'ont pas hésité à aller plus que loin que ce qui était autorisé. Un dévouement total qui a payé. Frustrée, la Juventus Turin a rapidement perdu son emprise sur le match malgré ses nombreuses opportunités. Avec 40% de possession et seulement sept ballons dans la surface de réparation adverse, les coéquipiers de Memphis Depay ont trouvé le moyen de cadrer une frappe pour tromper Wojciech Szczeny. Une efficacité optimale qui est venue récompenser un sacrifice total.

Sarri en veut à l’arbitrage :