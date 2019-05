Décidément, le dernier carré de la Ligue des champions 2018-2019 aura réservé des moments à la fois cruels et fantastiques... Après le scénario extraordinaire vécu mardi soir à Liverpool, entre les Reds et le FC Barcelone, cette demi-finale retour entre l'Ajax Amsterdam et Tottenham aurait pu paraître bien fade de prime abord. Mais c'était sans compter sur une nouvelle soirée folle sur la pelouse de la Johan Cruff Arena. Les locaux, qui avaient réussi le coup de force de s'imposer à Londres à l'aller, semblaient avoir toutes les cartes en main pour s'éviter toute mauvaise surprise ce mercredi soir au retour, devant leurs bouillants supporters.

Et à voir, dès le début de rencontre, les Lanciers faire preuve d'une vraie maîtrise, et développer leur jeu pour faire mal à la défense adverse, le scénario semblait écrit d'avance. D'autant plus que Matthis de Ligt, le capitaine exemplaire de cet Ajax, débloque rapidement la situation de la tête, à la suite d'un corner obtenu au sortir d'une première intervention décisive de Hugo Lloris (1-0, 5e). Pour les Spurs, finalement, ça ne change rien, pusqu'ils doivent encore marquer deux buts pour espérer se qualifier... Tout apparaît bien plus compliqué lorsque Hakim Ziyech marque à son tour (2-0, 35e). Ces Spurs ne semblent pas avoir les armes pour rivaliser. Mais au retour des vestiaires, avec l'entrée de Fernando Llorente notamment, tout change. L'Espagnol, excellent dos au but et en point de pivot, permet aux siens de se montrer bien plus efficaces dans l'exécution de leurs mouvements offensifs, au moment où Lasse Schöne et consorts, à l'inverse, lèvent un peu le pied.

Lucas, le triplé de rêve

A force de pousser, les visiteurs réduisent l'écart, grâce à Lucas Moura (2-1, 55e). Le Brésilien ne le sait pas encore, mais il s'apprête à vivre des sensations bien plus fortes que celles du 13 avril dernier, lorsqu'il avait signé son premier triplé en Premier League, contre Huddersfield (4-0). L'ancien Parisien, associé notamment à Heung-Min Son et Christian Eriksen, relance véritablement les siens quatre minutes plus tard (2-2, 59e). Psychologiquement, les jeunes talents de l'Ajax, dont la plupart (Dolberg, Ziyech, De Ligt, Schöne, Onana, De Jong, Van de Beek) ont déjà connu une expérience malheureuse en coupe d'Europe, il y a deux ans en finale de Ligue Europa face à Manchester United, sont atteints.

Mais, par petits sursauts, ils parviennent à réagir, à venir inquiéter un Hugo Lloris qui sera notamment sauvé par son poteau (79e). Quelques minutes plus tard, c'est le portier adverse qui remercie lui sa barre transversale sur une tête à bout portant de Jan Vertonghen (87e). Le champion du monde 2018 sort encore une parade décisive dans les derniers instants (90e+3), jusqu'à cette action de la dernière chance, presque limpide en conclusion de débats intenses et engagés. Un dégagement de Moussa Sissoko, un relais de Fernando Llorente, une passe de Dele Alli pour Lucas Moura, et le ballon vient mourir dans les filets (2-3, 90e+6), arrachant des cris de désespoir dans les travées de la Johan Cruyff Arena. La tristesse des joueurs de l'Ajax tranche alors évidemment avec l'ivresse de ceux de Tottenham, entre cruauté et magie. Les Amstellodamois, qui avaient su aller courir avec succès après la qualification face au Real Madrid et la Juventus aux tours précédents, n'ont cette fois pas su préserver leur avantage. Les Londoniens continuent eux leur folle épopée, au sortir d'un nouveau scénario extraordinaire comme en quart de finale au détriment de Manchester City. Le Wanda Metropolitano sera donc le théâtre d'une finale 100% anglaise le 1er juin prochain, et on a hâte d'y être...