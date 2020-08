Ligue des champions : l'incroyable série du Barça au Camp Nou

Le FC Barcelone ne s'avance pas avec beaucoup de certitudes dans l'optique de son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Naples, samedi au Camp Nou (21h). Assez irrégulier durant la saison, et resté en course dans le titre pour la Liga principalement grâce à l'impact de Lionel Messi, les catalans ont pour objectif de poursuivre la route dans la compétition après le match aller disputé en Italie (1-1), lors duquel Antoine Griezmann avait été buteur.

"Il va falloir que l’on change en profondeur si on veut se battre pour la Ligue des champions"





Après le sacre du Real Madrid en Liga, Messi avait encore pointé du doigt certaines lacunes chez les joueurs dirigés par Quique Setien. "Je l’ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue de cette manière, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions. Il va falloir que l’on change en profondeur si on veut se battre pour la Ligue des champions, parce que sinon, le match contre Naples, on le perdra aussi."

35 rencontres consécutives sans s'incliner au Camp Nou



Le pichichi du championnat espagnol (25 buts) pourra se rassurer en regardant la statistique impressionnante de son équipe au Camp Nou dévoilée par Sport. En effet, depuis le 1er mai 2013 et une défaite cuisante concédée face au Bayern Munich (3-0), le Barça a enchaîné 35 rencontres sans être battu à domicile. Lors de cette époque, Messi avait été sur le banc, et Barcelone s'était déjà lourdement incliné à l'aller face au club munichois (4-0).







Depuis, le Barça connaît une série remarquable : 31 matches gagnés et 4 matches terminés sur un score de parité, 104 buts marqués et seulement 17 encaissés. Lors de ces rencontres, les partenaires de Messi ont su infliger quelques cartons aux opposants : 6-1 au Celtic en 2013, 6-1 à la Roma en 2015, 6-1 au PSG en 2017, et également un 5-1 face à Lyon, en 2019. Lionel Messi, avec 36 buts inscrits lors de ces matches, est le grand artificier de cette série et voudra, à coup sûr, continuer sur cette voie face aux napolitains de Gennaro Gattuso.



Ce dernier a d'ailleurs plaisanté au sujet de la Pulga. "J’ai essayé de l’attraper quand je jouais à Milan et que j’avais 10-15 kilos de moins qu’aujourd’hui. Je peux seulement marquer Messi dans mes rêves. Ou bien sur la PlayStation de mon fils", a déclaré le technicien italien.

