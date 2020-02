Il y avait eu cette phase de groupes de Ligue des Champions de feu avec Salzbourg (huit buts en six matchs de poules). Puis des débuts tonitruants avec Dortmund, qu’il a rejoint cet hiver (huit buts en quatre matchs de Bundesliga). Mardi soir, contre le PSG, Erling Haaland a décidé de mettre la barre encore un peu plus haut. Et a assommé le Paris Saint-Germain d’un doublé, dont une superbe frappe en lucarne. La preuve, s’il en fallait une, que le phénomène norvégien en est bien un, peu importe l’adversité. Cette saison, l’attaquant de 19 ans a scoré a marqué six fois rien que contre Liverpool, Naples et Paris. Cela vous situe un joueur.

Haaland entre Mbappé et Benzema

10 - Plus jeunes joueurs à atteindre les 10 buts en Ligue des Champions:



🥈Erling Haaland (19 ans & 6 mois)

🥉Karim Benzema (20 ans & 10 mois)



Révolution. pic.twitter.com/cazGDl0ks6



— OptaJean (@OptaJean) 🥇Kylian Mbappé (18 ans & 11 mois)🥈Erling Haaland (19 ans & 6 mois)🥉Karim Benzema (20 ans & 10 mois)Révolution. #BVBPSG — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2020



Avec de telles statistiques, le natif de Leeds est en route pour battre de nombreux records. Dix buts lors de ses sept premiers matchs de Ligue des Champions, c’est au moins trois de plus que tout autre joueur après autant de rencontres en C1. Mardi, il s’est aussi approché – même s’il était déjà trop tard pour le dépasser – de celui de Kylian Mbappé, en devenant à 19 ans et 6 mois le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des dix buts en Ligue des Champions. Le tout devant un autre attaquant français : Karim Benzema, qui avait attendu la fin de sa 20eme année pour le faire.

Haaland rappelle le Mbappé de 2017

Par son immense talent, sa confiance absolue et sa capacité à (déjà) briller dans les grandes affiches, Haaland rappelle d’ailleurs beaucoup les deux Tricolores. Et en particulier Mbappé, qui avait inscrit un doublé avec Monaco dans ce même Signal Iduna Park, en 2017. En clair, le Norvégien est d’ores et déjà l’un des acteurs les plus marquants de cette saison 2019-2020. Mercredi matin, la presse européenne est évidemment unanime à son sujet. Car au-delà des stats, le contenu de la prestation de l’intéressé a fait forte impression. Voir un tel gabarit réaliser des courses aussi rapides est peu commun. Et ce géant au sens propre a tout pour le devenir au figuré.